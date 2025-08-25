O Cemitério Municipal de Juiz de Fora está passando por um período de reformas que, embora necessárias, têm gerado problemas e inconvenientes para a população, de acordo com uma fonte que não quis ser identificada. A falta de comunicação sobre as obras tem causado dificuldades em um momento já delicado para as famílias que buscam o local para se despedir de seus entes queridos.

O cenário de falta de coordenação é descoberto apenas por quem precisa ir ao cemitério. Conforme informações recebidas pela redação, do total de seis capelas, duas estão em reforma e a troca do asfalto tem limitado a entrada de veículos particulares. Embora o carro da funerária ainda consiga entrar, a ausência de um local adequado para estacionamento cria interrupções inesperadas no fluxo de veículos, tornando o acesso ainda mais complicado.

- Dificuldades e inconvenientes adicionais: Familiares relatam que a situação tem causado grande desconforto. Como o desafio para pessoas com mobilidade reduzida, que precisam atravessar a área das obras.

Um visitante do local também relatou ao Acessa.com que em determinada ocasião havia presença de viaturas policiais para cobrir uma das cerimônias fato que agravou os problemas. Com o fluxo já apertado, a entrada de veículos oficiais resultou em um engarrafamento, o que paralisou o movimento e causou frustração entre as pessoas que chegavam e saíam.

- Apelo por melhor planejamento e informação: A insatisfação da população não se deve às obras em si, mas à falta de um aviso prévio e de um planejamento mais efetivo para a gestão do fluxo de pessoas e veículos. Os moradores e visitantes acreditam que as dificuldades seriam evitadas com sinalização adequada ou comunicados públicos.

O apelo do público é para que as autoridades responsáveis tomem medidas para reorganizar a situação, garantindo mais consideração e tranquilidade aos familiares em luto. A comunidade espera que as melhorias sejam feitas de maneira que não comprometam a dignidade dos rituais fúnebres.

Prefeitura: A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informou que, para a realização da obra de requalificação do Cemitério Municipal, foi necessário reformular as vagas de estacionamento existentes. Desde o início da intervenção, os avisos foram divulgados no site da Prefeitura e cartazes foram afixados na entrada do cemitério.

A PJF ressaltou que há vagas gratuitas disponíveis no entorno, como na Praça da República e na rua Viscondessa Cavalcanti. Além disso, o portal do cemitério pode ser utilizado para o desembarque de pessoas com mobilidade reduzida.

Finalizando que esta é a primeira vez que o Cemitério Municipal recebe uma reforma dessa magnitude, viabilizada por meio de emenda parlamentar da deputada federal Ana Pimentel, que destinou recursos para a obra. As melhorias incluem a criação de áreas arborizadas, espaços de permanência, caminhos seguros para pedestres e acessos qualificados, com o objetivo de ressignificar o cemitério como um espaço de afeto, onde familiares e amigos possam viver o luto de forma mais acolhedora e preservar suas memórias de entes queridos.