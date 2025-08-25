Os usuários do Passe Livre Estudantil agora podem usar um aplicativo de celular para a realização do cadastramento obrigatório da biometria facial, em Juiz de Fora. O aplicativo “Atlas Mob” está conectado ao sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo urbano e vai cruzar os dados dos estudantes beneficiados. Assim, o cadastramento da biometria facial poderá ser feito remotamente pelo próprio usuário.

Para aqueles que já possuem o cartão, o prazo para o cadastro vai até o dia 31 de agosto, de acordo com o decreto do Passe Livre Estudantil.

O cadastramento da imagem do estudante garante a exclusividade ao mesmo na utilização do benefício. Desta forma, será possível acompanhar se o cartão está sendo utilizado com a destinação correta, identificando possíveis irregularidades.

A foto deve ser feita com o enquadramento no rosto do estudante usuário do Passe Livre Estudantil, capturada em um ambiente bem iluminado e de preferência com fundo neutro.

Em caso de dúvidas ou dificuldades, os usuários devem procurar a Astransp na Rua Espírito Santo, 296 - Poço Rico ou pelo telefone (32) 3228-9700.

Acompanhe o passo a passo:

Baixe o Atlas Mob na loja de aplicativos do seu celular (App Store ou Google Play);

Acesse o aplicativo e clique em "Não tem conta? Cadastre-se";

Insira seu email e a sua data de nascimento;

Preencha o formulário com os dados do estudante e crie a sua senha;

Atenção! É necessário que os dados - principalmente o CPF - sejam do estudante beneficiado. Só assim o aplicativo consegue localizar o cadastro.

Acesse seu email e clique no link para validar a sua conta. Após essa etapa, você será direcionado novamente para o app;

Faça login na conta que você criou e clique em "Alteração de foto";

Neste momento, faça uma foto do rosto do estudante que usa o cartão e confirme!

Baixe o app:

App Store

https://apps.apple.com/br/app/atlasmob/id1554409766

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itstransdata.atlasmob&pcampaignid=web_share

O Passe Livre Estudantil é um novo direito dos cidadãos de Juiz de Fora, por isso, o formulário segue aberto, assim como os novos cadastros seguem sendo analisados.

Tags:

Biometria | biometria facial | Cadastramento | Cadastro | Cruz | D | Do