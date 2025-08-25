O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para ocorrência de incêndio em uma casa abandonada na rua Lima Duarte, bairro Benfica, em Juiz de Fora, durante a tarde desta segunda-feira (25).

Segundo informações, populares atearam fogo em restos vegetais perto da residência, fato que causou a propagação das chamas para o interior do imóvel, que estava desocupado e sem móveis. Não havia moradores no local e não foram registradas vítimas.

A extinção inicial das chamas foi realizada por vizinhos. Na chegada, o Corpo de Bombeiros realizou a avaliação do cenário e executou o rescaldo, garantindo a eliminação de focos remanescentes e a segurança da área.

Como a edificação é abandonada e não foi possível localizar o proprietário, um vizinho foi orientado sobre os riscos existentes e o imóvel foi isolado para evitar novos incidentes.

O Corpo de Bombeiros reforça a orientação para que a população não faça queimadas, uma vez que o fogo pode se alastrar rapidamente e colocar vidas e patrimônios em risco.

