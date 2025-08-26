Os usuários do Passe Livre Estudantil em Juiz de Fora já podem realizar o cadastramento obrigatório da biometria facial por meio do aplicativo Atlas Mob, disponível para Android e iOS. O sistema está conectado à bilhetagem eletrônica do transporte coletivo urbano e garante que o benefício seja utilizado apenas pelo estudante cadastrado.

O prazo para quem já possui o cartão vai até 31 de agosto, conforme decreto do Passe Livre Estudantil. A foto deve ser feita com enquadramento no rosto, em ambiente iluminado e preferencialmente com fundo neutro.

Em caso de dúvidas, os estudantes devem procurar a Astransp, na Rua Espírito Santo, 296 – Poço Rico, ou pelo telefone (32) 3228-9700.

Passo a passo para o cadastro:

Baixe o Atlas Mob na loja de aplicativos;

Clique em “Não tem conta? Cadastre-se”;

Insira e-mail e data de nascimento;

Preencha os dados do estudante e crie uma senha;

Valide a conta pelo e-mail informado;

Faça login no app, acesse “Alteração de foto” e registre a imagem do estudante.

Links para download:

Tags:

A | Biometria | biometria facial | D | Facia | Facial