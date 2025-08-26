O bairro Parque Independência vai receber uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS). A obra será viabilizada por uma emenda parlamentar de R$ 2 milhões. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (21) durante reunião com moradores, que contou com representantes do poder público municipal.

A construção atende a uma demanda antiga da comunidade, que reivindicava melhores condições de acesso à saúde. A nova UBS vai ampliar o atendimento médico e multiprofissional, beneficiando também moradores de bairros vizinhos.





Tags:

Saúde