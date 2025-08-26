O site da Funalfa, no ar há pouco mais de um mês, oferece aos interessados em artes em Juiz de Fora um portal de notícias, agenda de eventos, espaço para divulgação de produções e histórico da Fundação e de seus espaços culturais.

Entre as novidades está o Radar Cultural, ferramenta que reúne editais, cursos, oficinas, credenciamentos e chamadas públicas em nível local, nacional e internacional. O objetivo é democratizar o acesso à informação, aproximar artistas das políticas públicas e fortalecer a cadeia produtiva da cultura.

O Radar Cultural é atualizado constantemente e também inclui oportunidades voltadas a atividades que apoiam o fazer artístico. Nesta terça-feira (26), são 20 links disponíveis entre editais, cursos e festivais.