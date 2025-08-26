A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), vai realizar a 1ª Copa PJF de Futsal Trans, marcada para os dias 20 e 21 de setembro, no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos.

O evento, com entrada gratuita, promete reunir atletas de diversas regiões do Brasil em uma competição inédita que celebra a diversidade no esporte.

Ao todo, seis equipes disputarão o título, compostas por atletas transexuais, travestis e pessoas não binárias. Cada time poderá inscrever até 12 jogadores e contar com três integrantes na comissão técnica. As equipes serão mistas, reunindo participantes de diferentes cidades brasileiras, o que reforça o caráter nacional do torneio e o compromisso com a diversidade.

Um dos organizadores do evento e membro do Coletivo Transtornados, Gabriel Del’Duca Tavares Ferreira, destacou a importância da iniciativa. “Pessoas trans, travestis e não binárias têm, historicamente, seus corpos negados nos espaços esportivos. Criar um lugar seguro, acolhedor e feito para nós é fundamental para mostrar que também pertencemos, também temos direito ao esporte, ao lazer e à qualidade de vida. A Copa PJF de Futsal Trans reafirma que lugar de pessoa trans é onde ela quiser, inclusive nas quadras, celebrando nossa potência, nossa diversidade e o direito de ser feliz. Para além de um campeonato, é um ato de resistência, pertencimento e afirmação”.

Outro organizador da Copa, Theo Laender, também ressaltou o significado do torneio. “A gente está colocando muito esforço, muito carinho e muito empenho em tudo sobre o campeonato. É um espaço que a gente, enquanto pessoas trans, não tem. Estamos tendo que criar nosso próprio espaço seguro dentro do esporte. A Copa traz uma afirmação óbvia — que infelizmente não é óbvia para todo mundo — de que a gente tem direito, sim, ao lazer, ao esporte, à saúde e a todas as outras coisas básicas que qualquer cidadão tem. É um evento que eu estou muito animado para acontecer, porque sei que vai ser muito especial”.

Com o objetivo de promover a compreensão e o respeito à diversidade de identidades, a organização também compartilhou conceitos básicos: pessoa cisgênera é quem se identifica com o gênero atribuído ao nascer; já a pessoa transgênera é aquela que não se reconhece com o gênero imposto no nascimento.

De acordo com a Prefeitura Municipal, mais do que uma competição esportiva, a 1ª Copa PJF de Futsal Trans é uma iniciativa de inclusão e representatividade, que fortalece o direito à participação, à diversidade e ao pertencimento, abrindo espaço para que todos possam viver o esporte com dignidade e respeito.