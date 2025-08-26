Durante a próxima edição do Espaço Emprego JF, nesta quinta-feira (28), o espaço AICE, localizado no Mercado Municipal de Juiz de Fora (Rua Doutor Paulo Frontin, 170, 2º andar, Centro), recebe duas oficinas de orientação para elaboração de currículos, comportamento em entrevistas de emprego e preparação para o mercado de trabalho.

Para pessoas em busca de oportunidades, as oficinas acontecem das 9h às 10h e das 11h às 12h. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio deste link. As vagas são limitadas.

As ações integram o programa “Geração JF – Emprego, Renda e Negócios”, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic).

Confira a programação:

9h às 10h – Academia do Emprego - Gerando Renda

Temas: Orientação profissional, capacitação em empregabilidade e encaminhamento para entrevistas.

Palestrantes:

Rogério Ribeiro de Castro – Psicólogo, escritor, capoeirista e presidente do Projeto Berimbau: Instrumento de Inclusão Social. Atua em projetos voltados à empregabilidade, cultura e saúde mental, em parceria com a rede “Gerando Falcões”.

Mariana Leite – Psicóloga e especialista em RH, atua como facilitadora em ações sociais, de empregabilidade e comunitárias junto ao “Projeto Berimbau”.

11h às 12h – Construção da Imagem Profissional: Competências Essenciais para o Sucesso no Mercado de Trabalho

Palestrante:

Jéssica Gomes da Silva – Psicóloga da “Escala Psicologia”, com foco em desenvolvimento humano, orientação profissional e de carreira, além de avaliação neuropsicológica em todas as faixas etárias.

