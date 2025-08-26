A Polícia Militar prendeu um homem de 20 anos suspeito de tráfico de drogas, após uma perseguição na Avenida Brasil, bairro São Dimas, em Juiz de Fora, nesta terça-feira (26). A ocorrência, registrada às 11h, resultou na apreensão de duas barras de maconha e um telefone celular.

Militares patrulhavam a área quando avistaram o autor, já conhecido no meio policial, transitando de bicicleta e carregando uma mochila.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o indivíduo tentou fugir, abandonando a bicicleta e a mochila para continuar a fuga a pé. A PM iniciou uma perseguição e conseguiu abordá-lo e prendê-lo.

