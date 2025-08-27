A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) iniciou as vistorias obrigatórias nos mais de 600 táxis que circulam no município. O processo verifica itens de segurança, conservação e higiene. Após aprovação e com a documentação regularizada, os veículos recebem selo verde de conformidade.

As inspeções são realizadas no Centro de Vistorias do Transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), na Rodoviária Miguel Mansur, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

A SMU também lançou o canal de atendimento pelo WhatsApp, no número (32) 3690-7635, para que passageiros relatem experiências e avaliações sobre o serviço.

Outra medida é a obrigatoriedade da fixação do Certificado de Motorista de Táxi (CMT) no retrovisor interno dos veículos, em suporte padronizado, dando mais visibilidade ao profissional e segurança aos usuários.