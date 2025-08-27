A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante, na noite de terça-feira (26), um homem de 45 anos suspeito de envolvimento no desaparecimento de um morador de 34 anos do bairro Linhares, em Juiz de Fora. A ação ocorreu no bairro Vila Ideal.

Segundo a delegada Bianca Mondaini, a vítima foi surpreendida por um grupo na madrugada de segunda-feira (25), agredida com socos, chutes e golpes de capacete, e forçada a entrar em um veículo. O suspeito confirmou participação no crime, alegando que a ação seria uma punição por um suposto furto de motocicleta.

O flagrante foi registrado pelos crimes de sequestro, cárcere privado e tortura, com agravante de concurso de pessoas. A pena pode chegar a oito anos, aumentada de um sexto a um terço.

As equipes da 5ª e 6ª delegacias seguem investigando o caso, analisando imagens de câmeras, levantamentos em campo e ações de inteligência para localizar a vítima, coletar vestígios e identificar outros envolvidos. O suspeito preso foi encaminhado ao sistema prisional.

Tags:

cárcere privado