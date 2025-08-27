As inscrições para as modalidades voleibol e badminton dos 30º Jogos Intercolegiais de Juiz de Fora estão abertas e seguem até 5 de setembro.

De acordo com a Administração Municipal, as escolas interessadas devem realizar a inscrição pelo portal da Prefeitura, na aba Prefeitura Ágil, seguindo as orientações previstas em regulamento. É obrigatório que os documentos sejam assinados digitalmente e que os representantes das instituições participem do Congresso Técnico de cada modalidade.

Caso a escola ainda não tenha efetuado a inscrição geral nos Jogos, será necessário regularizar a participação conforme o Regulamento Geral.

Voleibol

Inscrições: até 5 de setembro, às 17h59

Congresso Técnico: 12 de setembro, às 9h30, na Secretaria de Esporte e Lazer (Rua Custódio Tristão, 11 – Santa Terezinha)

Badminton

Inscrições: até 5 de setembro, às 17h59

Congresso Técnico: 17 de setembro de 2025, às 10h, em formato remoto (link enviado pela Coordenação Geral via WhatsApp)

Os regulamentos estão disponíveis neste anexo.





Tags:

Esporte | Geral