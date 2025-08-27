A população de Monte Verde, na zona rural de Juiz de Fora, recebe neste sábado (30), uma edição especial do Cras Móvel, que estará na Escola Municipal Padre Caetano (Rua Principal, s/n), das 8h às 12h.

A iniciativa é uma parceria de diversas entidades que vão oferecer atendimentos técnicos, orientações e encaminhamentos.

Confira os serviços disponíveis:

Orientações sobre direitos e serviços socioassistenciais;

Encaminhamento para gratuidade da segunda via de documentos;

Informações e cadastros em programas sociais (Bolsa Família, BPC);

Cadastro e atualização do CadÚnico (com documentos originais e cópias de todos os membros da família: CPF, RG, Carteira de Trabalho e comprovante de residência atualizado);

Encaminhamentos para benefícios eventuais, atendimento jurídico, agendamentos e serviços da rede de proteção social;

Ações educativas de prevenção à dengue;

Apoio para confecção de currículos e encaminhamentos para oficinas de qualificação profissional e formação para jovens aprendizes.

Além de Monte Verde, os Cras das regiões Nordeste, Norte e Leste estarão em outros pontos da cidade no mesmo dia, também das 8h às 12h.

Confira os locais:

Filgueiras – UBS (Av. Orlando Riani, nº 2200)

Jóquei Clube II – UBS (Rua Antônio Guimarães Peralva, nº 130)

Santa Rita – UBS (Rua José Vicente, nº 390), com participação do Creas

Segundo a Prefeitura Municipal, essas ações aproximam os serviços da rede socioassistencial da comunidade, garantindo acesso facilitado a direitos e orientações essenciais.