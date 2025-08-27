Na manhã desta quarta-feira (27), a Polícia Federal, em parceria com a Polícia Militar do Meio Ambiente de Minas Gerais, deflagrou uma operação de combate a crimes ambientais na região do Rio do Peixe, na zona rural de Juiz de Fora.

Segundo a PF, a ação teve como foco a repressão à extração mineral ilegal no leito do rio, uma prática que vem causando sérios danos ao meio ambiente local. Durante a operação, os agentes localizaram e destruíram duas balsas utilizadas para a atividade clandestina.

De acordo com a Polícia Federal, o objetivo da operação é coibir a degradação ambiental causada pela mineração irregular, além de proteger a fauna, a flora e os recursos hídricos da região. A extração sem autorização legal compromete o equilíbrio ecológico e pode afetar diretamente a qualidade da água consumida por comunidades próximas.

A ação conjunta reforça a importância da fiscalização e do combate sistemático aos crimes ambientais, especialmente em áreas de grande relevância ecológica como o entorno do Rio do Peixe.

As investigações continuam e os responsáveis pela atividade ilegal podem responder por crimes previstos na legislação ambiental brasileira.

Tags:

brasil | meio ambiente | PF | Polícia Federal