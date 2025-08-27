Juiz de Fora será palco, neste fim de semana, de dois eventos voltados ao colecionismo. Entre quinta-feira (28) e domingo (31), a Praça Cívica da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) recebe o 24º Encontro do Automóvel Antigo, que reunirá cerca de 200 veículos históricos, expostos por colecionadores de diferentes regiões.

A expectativa do Instituto Cultura Clube do Automóvel Antigo de Juiz de Fora, organizador do evento, é atrair aproximadamente 6 mil visitantes ao longo dos quatro dias.

A programação inclui atividades sociais e culturais. Toda a renda obtida com a área de alimentação será revertida para a Associação dos Amigos – ABAN, ONG sem fins lucrativos fundada em 1997.

Na sexta-feira (29) e no sábado (30), das 11h às 12h, serão realizadas palestras técnicas com entrada gratuita. Além disso, a Concha Acústica receberá a exposição de pinturas de Malu Brasil, Júlia Firjan Torres e Márcia Lisboa, sendo que esta última fará performances de pintura ao vivo durante o encontro.

Paralelamente, o Trade Hotel sediará, na sexta-feira (29) e no sábado (30), o Encontro Nacional de Multicolecionismo, que reunirá apaixonados por diferentes áreas de colecionismo. O evento, aberto ao público das 8h às 18h, possibilita trocas de informações, avaliações, negociações e comercialização de peças raras.

Entre os participantes estão numismatas (colecionadores e estudiosos de moedas, medalhas e cédulas), filatelistas (colecionadores de selos postais e materiais relacionados) - Sociedade Filatélica de Juiz de Fora, praticantes de plastimodelismo (miniaturas em plástico), aeromodelismo (Associação de Aeromodelismo de Juiz de Fora) e colecionadores de brinquedos.

A proposta é que os visitantes também levem seus próprios objetos de coleção para avaliação ou negociação.