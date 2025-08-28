Inicia nesta sexta-feira (29) a quarta etapa das intervenções de drenagem no bairro Santa Cruz. O objetivo é ampliar a rede pluvial e resolver os recorrentes problemas de alagamento na região.

Serão implantados cerca de 360 metros de tubulação, passando pela Rua João Ferreira de Morais, cruzando a Avenida Doutor Simeão de Faria e interligando às caixas de coleta da Rua Miguel Marinho, com lançamento final no Córrego Santa Cruz.

Durante os trabalhos, que seguem até o dia 5 de setembro, haverá interdição total da Rua João Ferreira de Morais, entre as avenidas Doutor Simeão de Faria e Luiza Vitória Fernandes, além de bloqueio parcial na Avenida Doutor Simeão de Faria, entre as ruas Maria da Conceição Marinho e Miguel Marinho. O serviço será realizado diariamente das 7h às 17h.

Com as mudanças, as linhas 708 (Vale dos Lírios), 751 (Santa Cruz/Via Jardim Alfineiros/Santa Clara) e 761 (Santo Agostinho/Via Jardim dos Alfineiros) terão trajetos alternativos pelas ruas Joana D’Arc, Luiza Vitória Fernandes, Cléa Gervason Halfeld e Doutor Kalil Abraão Hallack.