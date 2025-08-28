A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quinta-feira (28), mandado de busca e apreensão expedido pela Vara de Violência Doméstica da comarca local, no âmbito de uma investigação sobre crimes de abuso sexual infantil.

As apurações tiveram início na Delegacia de Polícia Federal em Juiz de Fora, após o recebimento de informações indicando que um suspeito realizava o download e armazenamento de fotos e vídeos contendo cenas de abusos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes.

Durante o cumprimento do mandado, foram apreendidos dois telefones celulares e um pendrive, que serão encaminhados à perícia técnica para subsidiar o aprofundamento das investigações.

A ação integra os esforços permanentes da Polícia Federal no combate aos crimes cibernéticos, especialmente aqueles relacionados ao abuso e exploração sexual de menores.