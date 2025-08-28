O Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) modernizou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com novos equipamentos adquiridos entre os meses de junho e julho. Foram instalados dez monitores multiparamétricos, um monitor de transporte e nove camas hospitalares. O investimento total foi de R$ 576.899, provenientes de emenda parlamentar e recursos próprios.

Segundo o hospital, o objetivo é melhorar a estrutura da UTI e oferecer mais segurança e precisão no atendimento a pacientes em estado grave. Do total investido, R$ 314.100 foram destinados às camas e R$ 262.799 aos monitores.

Parte dos antigos equipamentos estava em fim de vida útil, com alto índice de manutenção, o que motivou a substituição.

Os novos monitores permitem acompanhar dados clínicos como frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio e atividade elétrica do coração, além de parâmetros como capnografia, gases sanguíneos e perfusão. Os aparelhos também contam com tecnologia para reduzir falhas de monitoramento e auxiliar a equipe médica em decisões rápidas.

Já as camas oferecem recursos eletrônicos para ajustes de altura, inclinação e pesagem do paciente. Também contam com colchão viscoelástico, alarmes de saída de leito, suporte para cilindro de oxigênio, iluminação inferior e proteção contra quedas.

Profissionais da unidade destacam que a renovação dos equipamentos também contribui para a formação de estudantes da área da saúde, que atuam em estágio no hospital.

Equipamentos | hospital | Saúde | UTI