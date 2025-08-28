A Operação Apate chegou à terceira fase com a fiscalização de 45 postos de combustíveis em Belo Horizonte e outras dez cidades mineiras. A ação, coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG), reuniu 12 instituições e mobilizou 206 profissionais para garantir a qualidade dos combustíveis, a regularidade dos estabelecimentos e a segurança dos consumidores.

Nesta terça-feira (26), foram fiscalizados postos de combustíveis em Belo Horizonte, Contagem e Betim. Já nas duas primeiras fases, os trabalhos foram realizados em alvos nas cidades de Poços Caldas, Uberlândia, Juiz de Fora, Três Pontas, Montes Claros, Patos de Minas, Itabirito e Campo Belo.

Os principais objetivos da operação consistem em fiscalizar e atestar a qualidade e a regularidade dos combustíveis nas bombas, a infraestrutura e a documentação dos estabelecimentos, investigar e reprimir a formação de cartéis no segmento de combustíveis e conferir as condições de segurança das instalações.

"A Operação Apate reforça o compromisso do estado com a segurança e o bem-estar do cidadão mineiro. Nosso objetivo é claro: proteger o consumidor, combater práticas ilícitas e assegurar que os estabelecimentos operem dentro da lei. A segurança do estado e a confiança da população estão em primeiro lugar, e seguiremos firmes nessa missão", disse Rogério Greco, secretário da Sejusp-MG.

Resultados:

As ações nas 11 cidades totalizaram 45 postos fiscalizados; 199 bombas aferidas; cinco postos interditados; 38 bombas interditadas; 203 testes de qualidade dos combustíveis e 78 autos de infração lavrados. Pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG) foram identificados 70 irregularidades e lavrados 48 boletins de ocorrência.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e o Ministério Público, por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-MG), foram responsáveis pelos testes de qualidade dos combustíveis com testes de medição de pureza, densidade e regularidade.

O Instituto de Metrologia e Qualidade de Minas Gerais (Ipem) cuidou da fiscalização das bombas, com o objetivo de se certificar que o volume de combustível registrado nas bombas corresponde ao volume entregue ao consumidor. Durante a ação, os fiscais do IPEM também avaliaram itens como mangueira, painel e bico, uma vez que ajudam a garantir a segurança dos usuários e frentistas.

O CBMMG também atuou nas fiscalizações dos postos de combustíveis, com a responsabilidade de vistoriar os sistemas de combate a incêndio e pânico e todas as exigências necessárias para se obter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Cidadania:

As dúvidas ou denúncias de irregularidades sobre combustíveis podem ser enviadas para o Centro de Relações com o Consumidor da ANP, o MPMG e o Disque Denúncia.

