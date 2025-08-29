A fiscalização apreendeu, nesta quinta-feira (28), mais de 400 produtos com um ambulante flagrado vendendo mercadorias de forma irregular no Centro. A ação fez parte da Operação Comércio Legal, realizada pela Fiscalização em parceria com a Guarda Municipal.

De acordo com a PJF, o homem também portava uma arma branca e tentou intimidar os fiscais, mas foi contido e encaminhado para a delegacia. Ele possuía ponto regularizado na Feira da Pechincha, mas não tinha autorização para atuar no Comércio Popular do Centro. Por isso, além da apreensão das mercadorias, sua licença para a Feira será cassada.

A Operação Comércio Legal é realizada periodicamente em diferentes pontos da cidade para reforçar a segurança, a organização do espaço público e o fortalecimento do comércio formal.

