O Vacimóvel da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) estará em novos locais no mês de setembro, incluindo pela primeira vez as regiões Sul e Nordeste da cidade. Desde o início da iniciativa, já foram aplicadas 2.923 doses de vacinas.

A partir deste mês, o serviço passa a oferecer também os imunizantes dTpa (para gestantes), Hepatite B (adultos de 25 a 59 anos) e Dupla Adulto – dT (difteria e tétano, para a mesma faixa etária). Além deles, seguem disponíveis vacinas contra Influenza, Covid-19, Tríplice Viral e Febre Amarela.

O atendimento ocorre às quartas-feiras, das 9h às 16h:

03/09 – Praça do Cruzeiro | Paineiras

10/09 – Praça Padre Geraldo Pelzers | Santa Luzia

17/09 – Praça Artur Bernardes | Bandeirantes

24/09 – Praça Pedro Marques (Melquita) | Santa Helena

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identidade e, se possível, o cartão de vacinação. Gestantes, pessoas com comorbidades ou deficiência devem levar comprovante, como cartão pré-natal, laudo ou atestado médico.