O clima em Juiz de Fora neste final de semana será instável, com possibilidade de chuvas e temperaturas mais amenas. No sábado, a mínima deve ficar em torno de 14°C e a máxima em 20°C, com céu nublado e pancadas de chuva rápidas ao longo do dia, incluindo possibilidade de trovoadas isoladas. No domingo, a mínima será de 13°C e a máxima de 22°C, com muitas nuvens durante o dia e chuvas isoladas. O vento ficará moderado nos dois dias.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo válido até sábado à noite, indicando risco de chuvas fortes, ventos intensos e possibilidade de granizo, recomendando cuidados e abrigo seguro durante rajadas de vento. Apesar do clima instável, haverá eventos culturais na cidade, como o 24º Encontro do Automóvel Antigo na Praça Cívica da UFJF e o Festival Curto-Circuito com shows de bandas locais, mas é recomendado acompanhar a previsão do tempo e se preparar para mudanças rápidas nas condições climáticas.