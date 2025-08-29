O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência grave em um canteiro de obras em Juiz de Fora, nessa quinta-feira (28), por volta das 15h30.

Segundo relatos, um operário de 46 anos trabalhava em um andaime no último andar da edificação, a cerca de 30 metros de altura, quando a madeira da estrutura cedeu. Com isso, o trabalhador caiu no fosso da construção.

No local, a vítima apresentava múltiplas fraturas generalizadas. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU realizaram manobras de reanimação, porém, infelizmente, o homem não resistiu aos ferimentos, sendo constatado o óbito ainda no local.

A Polícia Militar foi acionada para o registro da ocorrência e a Perícia da Polícia Civil também compareceu, ficando responsável pela investigação das causas do acidente.