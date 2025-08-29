A Secretaria de Bem-Estar Animal de Juiz de Fora realiza, neste sábado (30), o terceiro evento de bem-estar animal no Canil Municipal, das 8h às 13h, com diversas atividades voltadas para os cães acolhidos.

A programação contará com banho, tosa, brincadeiras e passeio no parcão, proporcionando momentos de lazer, cuidado e carinho para os animais. Além disso, a ação contará com a participação de voluntários, que se somam à equipe da Sebeal para tornar o dia ainda mais especial. Profissionais da tosa também podem se voluntariar para oferecer seus serviços no evento, contribuindo para o conforto dos pets.

O objetivo é promover o bem-estar dos cães e gatos atendidos pelo Canil, incentivando a adoção responsável e a valorização da vida desses companheiros. Um momento de integração, em que os animais recebem cuidados, atenção e alegria.

Local: Canil Municipal de Juiz de Fora

Data: Sábado (30)

Horário: 8h às 13h

