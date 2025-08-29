José Guilherme Montes, médico do Samu, faleceu na manhã desta sexta-feira (29), vítima de um acidente. Ele estava a caminho de casa, após cumprir seu turno de trabalho, quando a motocicleta que pilotava colidiu com um caminhão, na estrada que liga Carangola a Tombos.

Equipes do Samu foram rapidamente mobilizadas para o local do acidente, mas, ao chegarem, constataram que o médico não resistiu aos ferimentos e já estava sem vida.

O Samu-Cisdeste, por meio de nota oficial, expressou profundo pesar pela morte de José Guilherme e destacou a contribuição significativa que ele deixou para a instituição. "Dr. Guilherme será lembrado por sua serenidade diante da pressão, pelo conhecimento que salvava vidas e pela certeza de que cada segundo é crucial quando a vida está em risco. Seu compromisso com a medicina e com a vida de seus pacientes é uma inspiração para todos nós", declarou a nota.

Tags:

acidente | morte | SAMU