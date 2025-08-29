Nesta sexta-feira (29), a Câmara Municipal de Juiz de Fora derrubou, por unanimidade, o veto da prefeita Margarida Salomão (PT) ao Projeto de Lei que destina 5% das multas de trânsito para investimentos em acessibilidade nas vias públicas. A medida visa a adequação de ruas e calçadas, além da implantação de sinalização tátil e sonora, recursos essenciais para a mobilidade de pessoas com deficiência.

De janeiro a julho deste ano, a Prefeitura de Juiz de Fora arrecadou um total de aproximadamente R$ 13 milhões em multas de trânsito. Se a proposta for implementada, 5% desse valor, cerca de R$ 650.000,00 será direcionado diretamente para obras de acessibilidade.

