Para sequência do andamento das obras de drenagem feitas pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), na avenida Joaquim Vicente Guedes, bairro Graminha, será necessária a remoção de rochas e a instalação da rede de drenagem a partir deste sábado (30) até a próxima terça-feira (2). Por isso, será preciso realizar a interdição total em um trecho da via, próximo ao cruzamento com a estrada Presidente João Goulart.

O itinerário da linha 218 - Graminha sofrerá alterações, com o atendimento sendo realizado por micro-ônibus, retornando na entrada do Clube Social de Cabos e Soldados da PMMG. Após o fim das obras e a liberação do trânsito, a linha retoma ao normal.

Segundo a Prefeitura Municipal, a intervenção garante mais segurança, melhor infraestrutura e mais qualidade de vida para os moradores do bairro.

