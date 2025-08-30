O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a uma ocorrência na rua José Lourenço Kelmer, bairro São Pedro, em Juiz de Fora. No local, a guarnição constatou que um veículo havia caído às margens de um córrego, permanecendo parcialmente submerso.

Segundo informações repassadas por um morador, um forte barulho foi ouvido durante a madrugada, possivelmente no momento em que o carro caiu. No entanto, ao chegar ao ponto indicado, os bombeiros verificaram que não havia vítimas no interior do automóvel. O proprietário também não foi localizado até o momento.

Diante da situação, foi realizada uma varredura minuciosa nas imediações para garantir que não houvesse vítimas no leito do córrego ou em áreas próximas. Nada foi encontrado. As causas do acidente não puderam ser determinadas.

A Polícia Militar esteve no local para registro da ocorrência e adoção das providências cabíveis. O veículo permanece sob responsabilidade do proprietário.

