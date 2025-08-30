O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Juiz de Fora (Sinttro/JF) debateu a proposta de reajuste salarial apresentada na segunda-feira (25) pelo Consórcio Via JF, nas assembleias realizadas nessa quinta-feira (28). A reunião, que ocorreu em dois turnos, culminou na rejeição da proposta por parte dos trabalhadores.
Após a votação aberta, a categoria decidiu não aceitar os termos oferecidos pelo Consórcio e elaborou uma contraproposta que será apresentada na próxima rodada de negociações, marcada para esta segunda-feira (1º).
Além da rejeição da oferta, os rodoviários aprovaram o "estado de greve". A medida autoriza o sindicato a decretar a paralisação das atividades, se necessário.
Em nota, o Sinttro/JF reforçou seu compromisso com a categoria. "Vamos juntos continuar a nossa luta por melhores salários e condições de trabalho justas para o rodoviário de Juiz de Fora", declarou o Sindicato.
A equipe do Acessa.com entrou em contato com o Consórcio Via JF para obter um posicionamento sobre o resultado da assembleia e aguarda retorno.
greve | Rodoviários | Transporte