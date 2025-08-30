Uma manutenção realizada pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) na rua José Pina, no Spinaville, em Juiz de Fora, pode comprometer o fornecimento de água pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), na próxima terça-feira (2), no bairro. A interrupção acontece entre 9h e 12h.

A companhia reforçou que o abastecimento será retomado assim que a energia for restabelecida. A previsão é que a situação esteja normalizada ainda na noite desta terça-feira (2).

 

Tags:
água | Bairro | Energia | Falta de água | Itu | Moradores

ACESSA.com - Cesama - Imagem ilustrativa de uma torneira de água

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se

COMENTÁRIOS: