A Prefeitura de Juiz de Fora promove mais uma edição do Rua de Brincar, neste domingo (31). O projeto será realizado na Praça Deputado Clodesmidt Riani, Centro, das 9h às 12h, com diversas atividades e brincadeiras.

O Rua de Brincar vai oferecer atrações para todas as idades. Vai ter brinquedos infláveis (tobogã gigante e jacaré pula-pula); jogos de mesa (totó e sinuca); parquinho infantil; cama elástica e piscina de bolinhas. A Juiz de Fora Previdência (JFPrev) levará recreação infantil e a Secretaria Especial de Igualdade Racial (SEIR) vai levar desenhos para colorir com a temática racial.

A Secretaria de Turismo (Setur) realizará a atividade “Colorindo o Patrimônio”, com desenhos de patrimônios culturais e turísticos para que crianças e adultos possam pintar e aprender mais sobre a cidade. A Funalfa fará a distribuição dos livros da Lei Murilo Mendes, promovendo o acesso à leitura. Além disso, a Cesama fará distribuição de copos d'água para a hidratação do público presente.

O Rua de Brincar é uma iniciativa do Programa Boniteza, que é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp). O projeto tem o objetivo de incentivar a ocupação dos espaços públicos pela população para atividades esportivas, culturais e de lazer.