O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para combater um incêndio em uma residência na rua José Norberto Marques, no bairro Santa Rita, em Juiz de Fora, durante a tarde deste sábado (30).

Testemunhas relataram que viram fumaça saindo do interior da casa de um vizinho, que, segundo informações, encontrava-se em viagem. No local, os militares verificaram que a porta da residência estava arrombada e que havia um sofá em chamas dentro do imóvel.

A equipe realizou o isolamento da área e iniciou imediatamente o combate ao fogo. O incêndio foi controlado em menos de um minuto, evitando que as chamas se propagassem para outros cômodos. Após a extinção, os bombeiros realizaram o rescaldo e a ventilação para eliminar riscos e reduzir a concentração de fumaça no ambiente.

Apesar da rápida intervenção, um dos cômodos foi totalmente destruído e os demais ficaram tomados pela fuligem. Não houve vítimas e as causas ainda serão apuradas.

