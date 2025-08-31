O Vacimóvel, unidade móvel de vacinação da Secretaria de Saúde (SS) de Juiz de Fora estará em novos pontos da cidade no mês de setembro. Pela primeira vez, o veículo atenderá também as Regiões Sul e Nordeste, ampliando o acesso da população à imunização.

Segundo a Prefeitura, desde que começou a circular, a iniciativa tem se consolidado como ferramenta estratégica de saúde pública. Até o momento, já foram aplicadas 2.923 doses de vacinas, demonstrando a adesão da população e a eficácia do serviço.

Novas vacinas disponíveis:

A partir de setembro, o Vacimóvel passa a oferecer três novos imunizantes:

dTpa – indicada para todas as gestantes, em qualquer trimestre da gestação;

Hepatite B – para todas as idades, mediante avaliação do cartão de vacinas;

Dupla Adulto (dT) – para todas as idades, mediante avaliação do cartão de vacinas.

A ampliação reforça a proteção de grupos específicos e complementa os esquemas vacinais já ofertados.

Programação de setembro:

O atendimento ocorre sempre às quartas-feiras, das 9h às 16h, em praças e espaços públicos de grande circulação:

03/09 – Praça do Cruzeiro | Paineiras

10/09 – Praça Padre Geraldo Pelzers | Santa Luzia

17/09 – Praça Artur Bernardes | Bandeirantes

24/09 – Praça Pedro Marques (Melquita) | Santa Helena

No local, além das novas vacinas, a população também encontrará gratuitamente os imunizantes contra Influenza, Covid-19, Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) e Febre Amarela.

Documentos necessários:

Para receber a vacina, é preciso apresentar um documento de identidade e, sempre que possível, o cartão de vacinação. Em casos específicos, como gestantes, pessoas com comorbidades ou deficiência, é necessária a apresentação de documentos comprobatórios, como cartão pré-natal, laudo ou atestado médico.

Sobre o Vacimóvel:

Adaptado para atender diretamente nos bairros, o veículo é administrado pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SsVS). A equipe é capacitada para oferecer atendimento seguro, orientações e acolhimento aos usuários. A iniciativa fortalece a estratégia de vacinação extramuros, aproximando o serviço da população e contribuindo para o aumento da cobertura vacinal no município.

