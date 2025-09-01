A semana em Juiz de Fora começa com tempo instável e temperaturas amenas, mas deve evoluir para dias mais quentes e ensolarados.

Nesta segunda-feira (1º), o céu permanece nublado, com possibilidade de pancadas rápidas de chuva. As temperaturas variam entre 14 °C e 21 °C. Na terça-feira, 2, ainda há chance de chuva, com mínima de 14 °C e máxima de 20 °C.

A partir de quarta-feira, 3, o clima melhora: o sol aparece entre nuvens e os termômetros marcam entre 13 °C e 21 °C. Quinta-feira, 4, e sexta-feira, 5, serão dias ensolarados, com máximas chegando a 24 °C.

O sábado, 6, também será de sol predominante, com mínima de 14 °C e máxima de 24 °C. Já no domingo, 7, a previsão indica possibilidade de chuvas rápidas, mas as temperaturas continuam agradáveis, variando de 15 °C a 22 °C.

Amenas | Chuva | clima | Mar | Previsão | Sol | Temperatura