Uma mulher de 59 anos morreu após se afogar na noite deste sábado (30), na Rua Mariles, no Bairro Recanto dos Lagos, em Juiz de Fora.
O Samu foi acionado e enviou duas ambulâncias diante da gravidade relatada. Enquanto as equipes estavam a caminho, pessoas no local foram orientadas por telefone a realizar manobras de ressuscitação, já que a vítima estava em parada cardiorrespiratória.
Com a chegada dos socorristas, os procedimentos foram intensificados, mas a paciente não resistiu e morreu no local.
Tags:
Afogamento