Uma mulher de 59 anos morreu após se afogar na noite deste sábado (30), na Rua Mariles, no Bairro Recanto dos Lagos, em Juiz de Fora.

O Samu foi acionado e enviou duas ambulâncias diante da gravidade relatada. Enquanto as equipes estavam a caminho, pessoas no local foram orientadas por telefone a realizar manobras de ressuscitação, já que a vítima estava em parada cardiorrespiratória.

Com a chegada dos socorristas, os procedimentos foram intensificados, mas a paciente não resistiu e morreu no local.

Tags:

Afogamento