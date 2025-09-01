A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) lançou edital para a seleção de representantes da sociedade civil que integrarão o Comitê Municipal de Respeito à Diversidade Religiosa no biênio 2025-2027.

Podem se inscrever pessoas de qualquer religião, crença, convicção ou sem filiação religiosa, desde que comprovem atuação na promoção da diversidade religiosa, combate à intolerância e defesa da laicidade do Estado, exercendo seus direitos civis e políticos.

As inscrições devem seguir as regras estabelecidas no edital divulgado pela PJF.

