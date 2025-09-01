Os usuários do Passe Livre Estudantil agora têm até o dia 30 de setembro para a realização do cadastramento obrigatório da biometria facial.

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, o prazo foi ampliado para garantir que todos os estudantes tenham tempo hábil para realizar a inclusão da imagem, sem prejuízos ao uso do benefício.

O processo está disponível pelo aplicativo “Atlas Mob”, conectado ao sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo urbano, que cruza os dados dos estudantes beneficiados. Assim, o cadastramento da biometria facial poderá ser feito remotamente pelo próprio usuário.

O cadastramento da imagem do estudante garante a exclusividade ao mesmo na utilização do benefício. Desta forma, será possível acompanhar se o cartão está sendo utilizado com a destinação correta, identificando possíveis irregularidades.

A foto deve ser feita com o enquadramento no rosto do estudante usuário do Passe Livre Estudantil, capturada em um ambiente bem iluminado e de preferência com fundo neutro.

Em caso de dúvidas ou dificuldades, os usuários devem procurar a Astransp na Rua Espírito Santo, 296 - Poço Rico ou pelo telefone (32) 3228-9700.

