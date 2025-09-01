Estão abertas as inscrições para uso do estúdio do Polo JF Cine, o Polo Audiovisual de Juiz de Fora. A resolução nº 03/2025 da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), estabelecendo as regras para a utilização do estúdio audiovisual, do camarim e da sala de produção, foi publicada nos Atos do Governo na última sexta-feira (29).

As inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira (1º) até as 23h59 do dia 21 de setembro. Para se inscrever, basta acessar, com um e-mail Google, o formulário específico disponibilizado pela Funalfa. O processo será avaliado por um comitê, que levará em conta critérios como relevância cultural e artística dos projetos, adequação técnica à infraestrutura, participação de profissionais locais e experiência do proponente.

A cessão de uso do espaço, no período de 6 de outubro a 21 de dezembro, será gratuita, e os proponentes deverão assinar termo de compromisso, apresentar cronograma de utilização e seguir as condições estabelecidas pela resolução, como realização de visita técnica prévia e responsabilidade por montagem e operação técnica.

A capacidade máxima do estúdio é de 50 pessoas e não serão aceitas propostas com caráter político-partidário, publicitário ou religioso, nem conteúdos que violem direitos humanos ou a legislação vigente.

O Polo JF Cine fica localizado na Rua Severino Meireles, 160, no Bairro Passos, na sede da Funalfa.

Em caso de dúvida, entre em contato pelo e-mail polojfcine@gmail.com

