A Polícia Civil indiciou quatro cuidadoras por estelionato, associação criminosa, desvio de dinheiro e maus-tratos com resultado morte, em Juiz de Fora.

As investigações apontam que as suspeitas desviaram cerca de R$ 2 milhões de um auditor fiscal aposentado, de 62 anos, ao longo de quatro anos.

De acordo com as apurações, além dos desvios financeiros, as mulheres mantinham a vítima em condições insalubres e sem alimentação adequada. O idoso faleceu em julho deste ano, em um hospital público da cidade, em decorrência de infecção generalizada.

Conforme apurado pela Polícia Civil, as retiradas indevidas de dinheiro resultaram na perda do plano de saúde do idoso por falta de pagamento. Ao procurar atendimento em um hospital particular, ele descobriu que o convênio havia sido cancelado e precisou ser transferido para a rede pública.

Coordenação e medidas judiciais:

De acordo com o delegado responsável, Rodolfo Rolli, "ficou comprovado o estelionato contra idoso, associação criminosa, desvio de dinheiro com base no artigo 102 do Estatuto do Idoso e maus-tratos com resultado morte. As penas podem ultrapassar 30 anos".

A Polícia Civil também solicitou à Justiça a prisão preventiva das quatro investigadas, o sequestro de bens móveis e imóveis, além do bloqueio de movimentações financeiras das suspeitas e de familiares.

As investigadas respondem ao processo em liberdade até decisão judicial.

