No combate ao mosquito Aedes aegypti, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio dos Agentes de Combate às Endemias (ACE), realiza até a próxima sexta-feira (5), rotas de visitas e vistorias a residências e lotes em diversos bairros do município.
As atividades acontecem semanalmente, conforme cronograma definido pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SsVS), da Secretaria de Saúde (SS).
A PJF solicita o apoio dos moradores na abertura de suas residências para que os profissionais possam realizar o trabalho de tratamento focal. Todos os servidores estarão identificados e uniformizados.
Confira as rotas dos agentes nesta semana:
Região Central
Paineiras
São Mateus
Região Sul
Previdenciários
Região Norte
Santa Cruz
Região Nordeste
Bandeirantes
Nossa Senhora das Graças
Região Leste
São Sebastião
Parque Bela Vista
