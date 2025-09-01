No combate ao mosquito Aedes aegypti, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio dos Agentes de Combate às Endemias (ACE), realiza até a próxima sexta-feira (5), rotas de visitas e vistorias a residências e lotes em diversos bairros do município.

As atividades acontecem semanalmente, conforme cronograma definido pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SsVS), da Secretaria de Saúde (SS).

A PJF solicita o apoio dos moradores na abertura de suas residências para que os profissionais possam realizar o trabalho de tratamento focal. Todos os servidores estarão identificados e uniformizados.

Confira as rotas dos agentes nesta semana:

Região Central

Paineiras

São Mateus

Região Sul

Previdenciários

Região Norte

Santa Cruz

Região Nordeste

Bandeirantes

Nossa Senhora das Graças



Região Leste

São Sebastião

Parque Bela Vista

