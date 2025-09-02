No próximo sábado (7), Juiz de Fora recebe a primeira edição do “Picnic na Praça”, evento gratuito que será realizado na Praça São Mateus, das 10h às 15h. A programação inclui apresentações musicais, teatrais e circenses voltadas para toda a família.

O projeto já passou por Caeté, onde reuniu moradores em um domingo de atrações culturais. Agora, chega a Juiz de Fora com a proposta de transformar a praça em um espaço de encontro, lazer e convivência.

Entre as atrações estão o teatro de bonecos do Giramundo, apresentações da Cia Gêmea, o violeiro e cantor Rubinho do Vale, e a Banda Trupicada, que homenageia grandes nomes da música brasileira e também apresenta composições próprias. A condução do evento ficará por conta de Rúbia Mesquita.

A estrutura contará ainda com fraldário e espaço de gentileza para pessoas com deficiência, além de intérprete de Libras em todas as atividades.

Mais informações estão disponíveis no Instagram @culturanaspracas

