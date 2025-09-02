O Museu Mariano Procópio (Mapro), em Juiz de Fora, sedia nesta quinta-feira (4) parte da programação do XX Encontro das Comunidades Alemãs da América Latina (Caal). O evento, promovido pela Associação Alemã de Juiz de Fora e pela Federação dos Centros de Cultura Alemã no Brasil (Feccab), começa às 9h com palestras e mesas de debate sobre memória e cultura alemã.

Durante a manhã, o prédio do museu ficará fechado para visitação do público em geral, com reabertura prevista às 13h30. Já o parque segue funcionando normalmente, das 8h às 17h.

A programação no Mapro inclui palestra de abertura com Maurício Vicente Ferreira Júnior, diretor do Museu Imperial de Petrópolis, e mesa com pesquisadores do Brasil, Chile, Peru e Portugal.

Os interessados em participar devem se inscrever on-line. A entrada será pela Rua Dom Pedro II, 350, bairro Mariano Procópio.