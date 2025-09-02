Cinco homens foram presos nesta segunda-feira (1), em Juiz de Fora suspeitos de tráfico de drogas. A ação ocorreu na Rua Major José Teixeira, 130, bairro Jóquei Clube I, após denúncia de que entorpecentes estavam sendo preparados para venda.

Ao perceberem a chegada da polícia, os suspeitos tentaram descartar parte da droga e fugir pelos fundos do imóvel, mas foram detidos. Foram apreendidos 705 pinos de cocaína e R$ 279 em dinheiro.

Entre os presos estão “Bananinha” e “Pé”, apontados como alvos prioritários da região por envolvimento com tráfico e homicídios. Todos têm passagens criminais e ligação com a facção Comando Vermelho.





