Em Juiz de Fora, a Polícia Federal deflagrou uma operação, nesta terça-feira (2), para combater a aquisição e o compartilhamento de arquivos com cenas de abuso sexual infantojuvenil, crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

No local da busca, foi realizada varredura eletrônica, tendo sido encontrados diversos arquivos relacionados ao abuso sexual infantil, sendo um professor, de 63 anos, preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal da cidade para os procedimentos de praxe.

De acordo com as apurações, o investigado compartilhava, pela internet, fotos e vídeos contendo cenas de abuso sexual, através de redes P2P, cuja característica peculiar é possibilitar o compartilhamento direto de arquivos entre os computadores dos usuários desses programas, bem como a disponibilização desses arquivos a todos os usuários dessa rede, sem a existência de um servidor centralizado.

Os materiais apreendidos durante o cumprimento dos mandados, como smartphone e dispositivos de armazenamento, serão encaminhados à perícia técnica criminal para continuidade das investigações.





