A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realiza entre 8h e 17h, uma manutenção na rede que abastece alguns bairros da Zona Norte de Juiz de Fora, nesta quarta-feira (3), podendo afetar o fornecimento de água nessas localidades.
São elas: Industrial, Francisco Bernardino, Amazonas, Milho Branco, Encosta do Sol, Fontesville, Pedra Bonita, Fazendinhas do Belo Vale, Jardim São João, Carlos Chagas, Esplanada, Monte Castelo e Fábrica.
A Cesama reforçou que o abastecimento será retomado assim que o serviço for concluído e a previsão de normalização é até a noite desta quarta-feira (3).
Tags:
Abastecimento | água | Bairros | manutenção | Norte | Rede | Zona