A equipe de proteção ambiental da Guarda Municipal de Juiz de Fora resgatou um ouriço caixeiro, na manhã desta terça-feira (2), em uma casa no São Pedro.

Segundo a Prefeitura, este foi o segundo registro nos últimos dias. Na última sexta-feira (2), outro exemplar foi resgatado na Ladeira Alexandre Leonel, no Cascatinha.

Em ambos os casos, os animais se encontravam feridos e foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para cuidados veterinários.

O recolhimento de animais silvestres de pequeno porte na área urbana de Juiz de Fora é uma atividade desempenhada pela Guarda Municipal, vinculada à Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, uma vez que o órgão possui atribuições de proteção ambiental, equipe treinada para o manejo de espécies da fauna local e equipamentos específicos para captura e transporte em segurança.

Até o momento, a Guarda Municipal contabilizou 81 animais recolhidos na cidade, neste ano. Essa modalidade de trabalho é feita em cooperação com os demais órgãos ambientais.

Atendimento:

Para solicitação de atendimento, a população pode entrar em contato pelo telefone 153, de 8h às 17h, ou pelo WhatsApp 3690-1818.

O atendimento segue algumas condições: a primeira é a disponibilidade de equipe no momento da solicitação, uma vez que atividade é exercida pelos mesmos guardas que atuam no trabalho operacional. Somente situações em que o animal se encontre ferido, impossibilitado de retornar para a natureza ou colocando em perigo a vida de pessoas entram para as demandas.

Somente os de pequeno porte como micos, cobras, roedores e aves são capturados. A equipe não faz resgate e encaminhamento de animais domésticos, como cães e gatos ou de grande porte, como capivaras e cavalos.

A capacitação para o manejo de animais silvestres é uma parceria com a 4ª Companhia de Polícia de Meio Ambiente e Cetas/Ibama.

Tags:

Ouriço | Resgate