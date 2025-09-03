Um princípio de incêndio foi registrado na madrugada desta quarta-feira (3) em uma padaria na Rua Antonieta Maximiana Sampaio, bairro Progresso.

As chamas começaram em um fogão industrial e atingiram parte da parede e da fiação elétrica, gerando intensa fumaça no local. O Corpo de Bombeiros realizou a ventilação do ambiente e extinguiu o fogo.

Não houve vítimas, e os danos ficaram restritos ao equipamento e à área próxima, sem comprometer a estrutura do imóvel. O proprietário recebeu orientações de segurança.

Tags:
incêndio | Juiz | princípio

CBMMG - Viatura do Corpo de Bombeiros

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se

COMENTÁRIOS: