Um princípio de incêndio foi registrado na madrugada desta quarta-feira (3) em uma padaria na Rua Antonieta Maximiana Sampaio, bairro Progresso.

As chamas começaram em um fogão industrial e atingiram parte da parede e da fiação elétrica, gerando intensa fumaça no local. O Corpo de Bombeiros realizou a ventilação do ambiente e extinguiu o fogo.

Não houve vítimas, e os danos ficaram restritos ao equipamento e à área próxima, sem comprometer a estrutura do imóvel. O proprietário recebeu orientações de segurança.

