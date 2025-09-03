As inscrições para o Pism 2026 e para o Vestibular de Música da UFJF terminam às 18h desta sexta-feira, 5 de setembro. O pagamento da taxa deve ser feito exclusivamente no Banco do Brasil, dentro do prazo de compensação bancária.

O valor é de R$150 para o Pism e R$90 para o Vestibular de Música. A inscrição é feita pela Área do Candidato, com preenchimento do formulário e emissão da Guia de Recolhimento da União (GRU).

Candidatos que necessitam de atendimento especial, incluindo pessoas com deficiência e sabatistas, devem solicitar o recurso até o prazo final de inscrição, anexando documentação comprobatória.

A confirmação das inscrições será divulgada até 11 de setembro. Recursos contra não confirmação de pagamento poderão ser apresentados no dia 12, e o resultado sai em 16 de setembro. O comprovante definitivo de inscrição ficará disponível on-line a partir de 14 de outubro.

No Pism 2026, a UFJF oferece 2.256 vagas em 76 cursos de graduação — 1.856 no campus de Juiz de Fora e 400 em Governador Valadares. As provas acontecem em 6 e 7 de dezembro, nas cidades de Juiz de Fora, Governador Valadares e Muriaé (MG), além de Petrópolis e Três Rios (RJ).

Tags:

Música | Vestibular