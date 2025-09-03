O Procon abriu inscrições para o curso gratuito de Educação Financeira e Orçamento Familiar. Os interessados podem se inscrever até 8 de setembro, por formulário on-line.

As aulas acontecem nos dias 9, 11, 15, 17 e 19 de setembro, das 18h30 às 20h30, na sede do Procon, localizada na Avenida Itamar Franco, 992, Centro.

O curso é voltado ao público em geral e abordará planejamento financeiro, controle do orçamento e distribuição das despesas. As aulas serão ministradas por Leonardo Fortuna, especialista financeiro da Escola de Educação Financeira (EDCEF) do Procon.

Tags:

Educação | Educação financeira | Procon