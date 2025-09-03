Juiz de Fora vai receber um workshop gratuito de inteligência artificial aplicada ao empreendedorismo no dia 16 de setembro, às 19h, no Centro Universitário Estácio. A iniciativa é do Conexão Melanin, em parceria com a mentora Priscila Pinheiro e o projeto de extensão Mulheres Empreendedoras e Empoderadas (MEE) da Estácio.

O evento vai mostrar como a IA pode facilitar tarefas do dia a dia, otimizar tempo e criar novas oportunidades de negócios. Mulheres empreendedoras e estudantes de Administração terão a chance de aprender sobre criação de conteúdo, marketing, análise de redes sociais e organização de estudos, com aplicação prática em mentorias a empreendedores locais.

O workshop será conduzido por Priscila Pinheiro, professora e consultora em marketing, inovação e IA, e terá mediação da professora Tâmara Lis, coordenadora do MEE.